معابر غزة مغلقة لليوم الخامس..وتحذيرات من تداعيات توقف محطة الكهرباء

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي اليوم السبت 13/5/2023 لليوم الخامس على التوالي " ، إغلاق معابر القطاع ، ومنع إدخال المواد الأساسية ومنع المرضى من المغادرة.

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف قال بالأمس خلال مؤتمر صحفي: "وصل إجمالي عدد الشهداء 33 شهيدا واصابة 109 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

وحذر معروف من تداعيات إيقاف شركة الكهرباء عن العمل والأزمة الإنسانية في ظل إيقاف مولد عن العمل من المولدات العاملة في الشركة في محاولة لإطالة عمل المحطة بما يتوفر من وقود.

وأكد أنه لن يتجاوز عمل محطة الكهرباء 72 ساعة ما لم يتم إدخال إمدادات الوقود بشكل عاجل حتى تتمكن الشركة من العمل وإيصال الكهرباء كما المعتاد.

وبين معروف، أن العدوان نجم عنه أضرار حصرتها الطواقم الحكومية الميدانية حسب التالي:

- الإسكان: 8 مباني 28 وحدة هدم كلي تضرر 532 وحدة منها 37 غير صالحة للسكن و495 جزئي وبليغ.

- توقف العملية التعليمية بشكل كامل وإصابة وتضرر عدد من المدارس جراء القصف في المناطق المحيطة بها.

- توقف الصيد لليوم الخامس ما أفقد 3500 صياد مصدر رزقهم.

- تواصل العدوان منع تصدير أكثر من 600 طن من المنتجات الزراعية.

وأوضح أن توقف محطة الكهرباء سيتسبب بأزمة إنسانية كبيرة على كافة القطاعات الصحية والخدماتية والبيئية، حيث ستضر محطات المعالجة لضخ المياه العادمة للبحر.

وحول رسالة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة وحديثه عن قلقه من الأزمة الإنسانية التي سيسببها توقف محطة الكهرباء في قطاع غزة، أكد معروف على أنه ليس المطوب من المجتمع الدولي أن يبدي قلقاً "بل عليها أن تبداً تحركاً جاداً لوقع عدوان الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وإنهاء حالة الحصار منذ سنوات طويلة".‏

ومن جانبها حذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، من أن إغلاق الاحتلال للمعابر الحدودية مع قطاع غزة يؤدي الى تقليص توليد الكهرباء ومنع الإمدادات الطبية.

وأوضح حق، خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن هذا الإغلاق "حال دون الدخول المقرر لنحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود"، معربا عن أمله في أن "يتم حل هذه المشكلة قريبا".

وقال: إن "إحدى نتائج إغلاق المعابر عدم القدرة على إدخال الوقود إلى غزة، مما أجبر محطة توليد الكهرباء في القطاع على تقليص عملياتها".

وأشار إلى أنه تم حاليا "تقليص توفير الكهرباء في غزة إلى 12 ساعة في اليوم كمتوسط إلى حين تأمين الوقود اللازم".

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 31 شهيدا و70 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.