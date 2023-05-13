محدث بالفيديو والصور شهيدان و7 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة في نابلس

استشهد فلسطينيان، وأُصيب 7 آخرون بجراح مختلفة برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوة "إسرائيلية" خاصة مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم السبت 13 مايو 2023، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، في حين أن الاحتلال يطالب من بداخل المنزل المحاصر بتسليم انفسهم ويهدد بهدم البيت فوق رؤوسم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشابين سائد جهاد شاكر مشه 32 عاماً و عدنان وسيم يوسف الأعراج 19 عاماً بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ذكرت في تصريح سابق، بأن طواقمها الاسعافية الميدانية استللمت إصابة من داخل مخيم بلاطه شرق نابلس، وتم نقلها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وصول إصابة بالفخذ برصاص الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وحالتها مستقرة، فيما وصلت إشارة للمستشفى عن نقل سيدة مسنة مع مصابة بعدة رصاصات من نفس المنطقة، قبل أن ترد معلومات أولية عن ارتقاء شهيد.

وقالت مصادر محليه في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إن قوة "إسرائيلية" خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" اقتحمت المخيم صباح اليوم السبت قبل أن يقوم الشبان باكتشافها واندلاع اشتباكات مسلحة في المكان.

وبحسب المصادر، فإن هذه القوة اقتحمت حارة "الياسمينة" إذ تندلع الآن اشتباكات ومواجهات في المخيم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي تقتحم الآن المخيم من جهة معسكر حوارة، وتُعزز من قواتها العسكرية.

وقالت: "قوات الاحـتلال اعلت أسطح المنازل في مخيم بلاطة ونشرت القناصة بالتزامن مع محاصرة منزل داخل المخيم.

وأفادت مصادر طبية، بوقوع إصابات بين المواطنين، بينما تمنع قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الاقتراب منهم لاسعاقهم، وسط وصول تعزيزات إضافية من قوات الاحتلال وسماع أصوات انفجارات في المكان.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري وحتى صباح اليوم السبت في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 150 شهيداً، بينهم 33 شهيداً في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة.

يتبع...







