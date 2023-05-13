إحصائية للمنازل التي دمرها الاحتلال منذ بداية العدوان "الإسرائيلية" على غزة

ننشر إليكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إحصائية مفصلة للمنازل التي دمرها الاحتلال منذ بداية العدوان "الإسرائيلية" على غزة المنازل التي تم تدميرها خلال العدوان "الإسرائيلي" المستمر على شعبنا في قطاع غزة حتى اللحظة

إليكم الإحصائية كاملة للمنازل التي دمرها الاحتلال منذ بداية العدوان "الإسرائيلية" على غزة:

منزل عائلة البهتيني في حي التفاح شرق مدينة غزة.

شقق سكنية في عمارة الدولي بحي الرمال بمدينة غزة.

منزل عائلة الغنام في مدينة رفح.

منزل عائلة الاغا في بلدة القرارة شرق خانيونس .

منزل عائلة المصري في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

منزل مهجور في منطقة الساقية في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

منزل لعائلة أبو دقة في بني سهيلا شرق خانيونس.

منزل عائلة بشير قرب ملعب الدرة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

منزل عائلة الحشاش في مدينة رفح.

منزل عائلة طه في منطقة الفاخورة شمال قطاع غزة .

منزل عائلة أبو طير في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

شقة سكنية في عمارة مدنية بحي النصر بمدينة غزة.

منزل عائلة ياسين بحي الزيتون بمدينة غزة.

منزل عائلة أبو عبيد بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

منزل لعائلة أبو العطا في شارع الطواحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

منزل لعائلة مهنا بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.

ويشهد قطاع غزة عدوانًا "إسرائيليًا" غاشمًا منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، ما أسفر عن 33 شهيداً، بينهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 147 مواطن على الاقل بجراح مختلفة منهم (32طفلاً و17 سيدة ) جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة .

فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء العدو الصهيوني بشأن قصف منازل المواطنين في قطاع غزة، انه سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي"، فيما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.