محدث بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تدمر منزلاً بالكامل في شارع اليرموك وسط مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:53 ص
13 مايو 2023
تعبيرية
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أفاد مراسلنا، فجر اليوم السبت، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلاً في شارع اليرموك وسط مدينة غزة بصاروخ استطلاع على الأقل.

وأوضح مراسلنا، أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت صاروخين على منزل يعود لعائلة مهنا في شارع اليرموك وسط المدينة.

وأشار إلى تواجد الطواقم الطبية والدفاع المدني في مكان استهداف منزل عائلة مهنا بشارع اليرموك.

وأكد مراسلنا، أن الطائرات الحربية "الإسرائيلية" دمرت منزل عائلة مهنا بعد استهدافه بعدد من صواريخ الاستطلاع، وعاوت إطلاق الصواريخ الثقيلة ما أدى لتدمير المنزل بالكامل.

وأفاد بإصابة 3 مواطنين بحالة طفيفة جراء القصف الصهيوني الذي استهدف المنزل وسط مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء.

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