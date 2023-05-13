بالفيديو والصور طيران الاحتلال يستهدف منزل والد القائد الشهيد بهاء أبو العطا بحي الشجاعية

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، منزل والد القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن طيران الاحتلال استهدف شقة في منزل والد الشهيد أبو العطا بعدة صواريخ، حيت اندلع حريق فيها.

وذكر المراسل، أن استهداف المنزل المكون من خمسة طوابق، تم بعد استهدافه بصاروخ تحذيري سابق.

وأضاف أنه نجم عنه أضرار مادية جسيمة في منازل المواطنين القريبة من القصف،مشيرًا إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من حي الشجاعية بعد الاستهداف.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق.

وفي صبيحة الثاني عشر من نوفمبر 2019، اغتال جيش الاحتلال، قائد المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا وزوجته بعد قصف منزله بغارة جوية.

يواصل جيش الاحتلال عدوانه العسكري لليوم الخامس على التوالي في قصف قطاع غزة، مخلفًا 33 شهيدا منهم (6 اطفال و 3 سيدات) واصابة 147 مواطن بجراح مختلفة.



