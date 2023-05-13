الجهاد الإسلامي ينعى القائد الشهيد إياد الحسني

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر السبت، الشهيد القائد إياد الحسني الذي ارتقى بغارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة في حي النصر بمدينة غزة.

إليك نص البيان:_

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعي الأخ القائد إياد الحسني الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي خلال معركة "ثأر الأحرار"

بكل معاني الثبات والصمود والصبر والاحتساب، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الأخ القائد المجاهد إياد الحسني "أبو أنس"، أحد قيادات الحركة ومسؤول العمليات المركزية في سرايا القدس وعضو مجلسها العسكري، الذي ارتقى شهيداً بعد قصف صهيوني تعرض له أثناء قيامه بواجباته الجهادية في إدارة معركة ثأر الأحرار.

كما ننعى الأخ المجاهد محمد وليد عبد العال رفيق درب القائد "أبو أنس" الذى مضى شهيداً إلى جانبه.

لقد عاش الأخ القائد حياته مجاهداً ومربياً وداعياً إلى المقاومة، وسخر وقته للمقاومة وللعمل الحركي والإسلامي، وتنقل في العديد من المواقع القيادية والحركية.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نؤكد على استمرار المقاومة كنهج ثابت لا نحيد عنه ولا نفرط فيه مهما بلغت التضحيات، ونؤكد أن ردنا على هذه الجريمة سيتواصل بإذن الله تعالى.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن

الجمعـة 22 شوال 1444هـ، 12 مايو 2023م