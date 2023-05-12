الغرفة المشتركة: قتالنا مستمرٌ وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن

نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة12/5/2023م، الشهيد القائد/ إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسئول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيالٍ صهيونيةٍ مساء اليوم الجمعة في مدينة غزة.

وأكدت الغرفة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن استشهاد القادة دليلٌ على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو.

كما أكدت أن قتالها مستمرٌ وستواصل التزامها أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

تنعى الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد/ إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسئول وحدة العمليات في سرايا القدس، الذي ارتقى شهيداً في عملية اغتيالٍ صهيونيةٍ مساء اليوم الجمعة في مدينة غزة، وإن استشهاد القادة دليلٌ على أنهم في قلب المعركة والميدان، وفي مقدمة صفوف المواجهة، وقوفًا في وجه العدوان الغاشم الذي لا زال يرتد نارًا ودمارًا على العدو، ونؤكد في الغرفة المشتركة أن قتالنا مستمرٌ وسنواصل التزامنا أمام دماء الشهداء مهما كلف ذلك من ثمن.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الجمعة 22 شوال 1444هـ

الموافق 12-05-2023م