كم يكلف اعتراض "القبة الحديدية" لصاروخ واحد فقط من صواريخ المقاومة؟

نشرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الجمعة12/5/2023م، تفاصيل جديدة عن صواريخ القبة الحديدية.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن صاروخ "القبة الحديدية" الواحد تكلفته 50 ألف دولار، ويوم قتالي واحد يكلف الجيش "الإسرائيلي" يومياً 200 مليون شيكل.

وينشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منظومة القبة الحديدية في كافة أنحاء أراضينا المحتلة "فلسطين"، زاعماً بنشرها أنها أفضل منظومة دفاعية تستخدم لصد الصواريخ، لكن المقاومة الفلسطينية بصواريخها وقدراتها أثبتت غير وتمكنت من تجاوزها واختراقها في كافة مدن فلسطين المحتلة.