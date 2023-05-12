كتيبة جنين-سرايا القدس تستهدف حاجز سالم العسكري بصليات من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين مساء اليوم الجمعة أنها خاضت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، واستهداف حاجز سالم العسكري بصليات كبيرة من الرصاص، في اطار عملية "الثأر للأحرار".

وفيما يلي نص بيان كتيبة جنين:

سرايا القدس _ كتيبة جنين:

ضمن عملية #ثأر_الأحرار لرد على اغتيال الشهيد القائد طارق عزالدين والقادة الكبار تمكنت إحدى مجموعات كتيبة جنين بعون الله وقوته وتوفيقه سـ9:50م من استهداف حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة من الرصاص وخوض اشتباك مع قوات الاحتلال المتواجدة داخل الحاجز.

عملياتنا مستمرة وسيفنا مشرع

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد