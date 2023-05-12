"حماس" تنعى القائد الحَسَني وتؤكّد أنّ جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته

نعت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، مساء اليوم الجمعة12/5/2023م، القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحَسَني، مؤكدة أنّ جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة "ثأر الأحرار"

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى القائد الشهيد أبا أنس، لنعزّي إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونشيد بالأداء البطولي لغرفة العمليات المشتركة للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا".

وجددت الحركة تأكيدها على وحدة وتلاحم المقاومة في الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في معركة (ثأر الأحرار)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

ننعى القائد في سرايا القدس الشهيد إياد الحَسَني ونؤكّد أنّ جرائم الاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا ووحدته في ملحمة "ثأر الأحرار"

بكل آيات الفخر والاعتزاز ومعاني الإصرار والصمود، ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني في كل ساحات الوطن وخارجه، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القائد في حركة الجهاد الإسلامي:

إياد العبد الحَسَني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس

الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة وجبانة، مساء اليوم في قطاع غزّة الصامد، بعد حياة حافلة بالعطاء الجهادي والتضحية والإبداع في المقاومة ضد العدو الصهيوني امتدت لأكثر من ربع قرن.

إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى القائد الشهيد أبا أنس، لنعزّي إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونشيد بالأداء البطولي لغرفة العمليات المشتركة للمقاومة الباسلة في قطاع غزّة، ردّاً على عدوان الاحتلال ودفاعاً عن شعبنا، ونجدّد التأكيد على وحدتنا وتلاحمنا الميداني بدعم من شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط في معركة (ثأر الأحرار)، حتّى ردع الاحتلال ووقف عدوانه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الجمعة 22 شوال 1444هـ

الموافق 12-05-2023 م