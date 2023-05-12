تاسعة البهاء: حالة تأهب قصوى في منظومات القبة الحديدية

أفادت وسائل الاعلام العبرية أن جيش الاحتلال وضع منظمة القبة الحديدية في حالة تأهب قصوى، مع اقتراب الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

كانت حركة الجهاد الاسلامي الإسلامي في فلسطين، توعدت اليوم الجمعة 12 مايو 2023، بمزيد من الضربات في عمق كيانه رداً على استهداف بيوت المواطنين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "سيتلقى عمق العدو مزيدا من الضربات ردا على استهداف وتدمير البيوت السكنية".

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرحلة خطرة، بتدمير بيوت المواطنين بشكل كامل على رأس ساكنيه، الأمر الذي يسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات.