طائرات الاحتلال تدمر منزلاً في حي الزيتون شرق مدينة غزة

دمرت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الجمعة12/5/2023م، منزلا سكنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت منزلا يتكون من ثلاثة طوابق في حي الزيتون يعود لعائلة الزيتون، بعد استهدافه من قبل طائرات الاستطلاع بصاروخين.

وبحسب مراسلنا، فإن القصف للمنزل احدث اضراراً مادية جسيمة في منازل المواطنين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بقصف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.