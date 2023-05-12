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بالفيديو
شاهد.. رسالة سرايا القدس ( لن ينفعكم مقلاعكم)
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:02 م
12 مايو 2023
رسالة سرايا القدس ( لن ينفعكم مقلاعكم)
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