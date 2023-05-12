والدة الشهيد الجنيدي تدعو مقاتلي "عرين الأسود" لإشعال الضفة تحت أقدام الاحتلال نصرة لغزة

دعت والدة القائد في مجموعات "عرين الأسود" الشهيد محمد الجنيدي، اليوم الجمعة 12 مايو 2023، مقاتلي عرين الأسود إلى إشعال فتيل المواجهة والاشتباك مع الاحتلال، وإبقاء الضفة ساحة ساخنة تغلي تحت أقدام الاحتلال، نصرة لغزة.

وقالت في تصريحات صحفية: "علينا في الضفة ألا نصمت إزاء ما يحدث في غزة، ولابد من استثمار ما يحدث بقوة لإشغال الاحتلال في أكثر من ساحة".

وأضافت: "الاحتلال حاول الاستفراد بالضفة خلال الفترة الماضية، وكانت غزة خلفها سنداً وقوة، واليوم يجب أن تشكل الضفة حالة إسناد لقطاع غزة، فالمقاومة إذا تكاملت لا يمكن للاحتلال أن يستفرد بساحة دون أخرى".

وأشارت إلى أن غزة تخوض جولة حرب مشرفة كرامة للقدس والضفة وأسود العرين، وانتقامًا لدماء الشهداء.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، أسفر عن ارتقاء 33 شهيداً، ونحو 110 إصابات، إضافة على هدم عشران المباني والمنشآت السكنية.