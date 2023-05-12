بالصور سنزلزل أمنكم وندك كيانكم..."سرايا القدس - الإعلام الحربي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:00 م
12 مايو 2023
هاون سرايا القدس (4).jpg
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سنزلزل أمنكم وندك كيانكم.. "سرايا القدس - الإعلام الحربي"

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