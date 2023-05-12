الجهاد الاسلامي تتوعد: سيتلقى عمق الاحتلال مزيداً من الضربات ردا ًعلى تدمير البيوت السكنية

توعدت حركة الجهاد الاسلامي الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 12 مايو 2023، بمزيد من الضربات في عمق كيانه رداً على استهداف بيوت المواطنين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "سيتلقى عمق العدو مزيدا من الضربات ردا على استهداف وتدمير البيوت السكنية".

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مرحلة خطرة، بتدمير بيوت المواطنين بشكل كامل على رأس ساكنيه، الأمر الذي يسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات.

ووصل إجمالي عدد الشهداء 31 واصابة 109 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وتدمير أكثر 8 مباني، و 28 وحدة هدم كلي، و تضرر 532 وحدة منها 37 غير صالحة للسكن و495 جزئي وبليغ.