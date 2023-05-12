صحفي "إسرائيلي": "الجهاد" أرسلت لنا رسائل دبلوماسية وسياسية وعملياتية

نقلت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة 12-5-2023، أن حركة الجهاد الإسلامي أرادت إيصال رسائل من خلال من استهداف القدس المحتلة.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال جاكي خوجي: أرادت الجهاد إرسال 3 رسائل إلى نتنياهو بإطلاقها الصواريخ نحو القدس: وهي أولاً: دبلوماسية فالصواريخ ستمتد لأهداف جديدة حال تعثر المفاوضات، وثانياً: سياسية: بأنهم لن يصمتوا حال جرت مسيرة الأعلام الجمعة المقبل، وثالثاً: عملياتية: لإثبات أنهم لم يستسلموا".على حد وصفه.

جاء ذلك في أعقاب الرشقة البعيدة والمركزة التي أطلقتها سرايا القدس وفصائل المقاومة تجاه مدينة القدس المحتلة ظهر اليوم، حيث دوت صفارات الإنذار في حوالي أكثر من 10 مناطق في القدس المحتلة وجنوب الضفة.