الجهاد: المعركة تقترب من موعد "مسيرة الأعلام" وهذا يشجعنا على الاستمرار

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومدير مكتبها الإعلامي في قطاع غزة داوود شهاب، اليوم الجمعة 12 مايو 2023، أن قصف القدس رسالة بأن عين المقاومة مفتوحة على القدس وتبصر كل ما يجري فيها وما يخططه العدو هناك، والمعركة تقترب من موعد مسيرة الاعلام هذا يشجعنا أن نستمر.

وقال شهاب في تصريحات صحفية: "بالنسبة لنا توقف المفاوضات أو استمرارها سيان، ونحن لم نبلغ بالتوقف نحن في معركة مستمرة ومستعدون لخيارات كثيرة ومتعددة".

وكانت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية بعيدة المدى وصلت إلى القدس المحتلة، ما أدى إلى إلحاق أضرارٍ جسمية، رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتقاء أكثر من 30 شهيداً وإصابة العشرات، وتدمير أعداد كبيرة من البنايات السكنية والمنشآت الاقتصادية.