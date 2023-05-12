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بالفيديو
لحظة سقوط صاروخ في البحر قرب "تل أبيب"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:43 م
12 مايو 2023
لحظة سقوط صاروخ في البحر قرب "تل أبيب"
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