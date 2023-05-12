الإعلام الحكومي: محطة "كهرباء غزة" مهددة بالتوقف وتم توفير مبلغ إغاثي للمتضررين من العدوان

قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة 12 مايو 2023: إن محطة توليد كهرباء غزة مهدد بالتوقف خلال 72 ساعة، مشيراً إلى توقف قطاعي الصيد والتعليم بسبب استمرار العدو الصهيوني على قطاع غزة.

وأفاد مدير مكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف في مؤتمر صحفي، بأن محطة توليد كهرباء غزة مهددة بالتوقف خلال 72 ساعة بسبب عدم توفر إمدادات الوقود.

وقال معروف: " قطاعي التعليم والصيد توقفا بشكل كامل منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، موضحاً أنه حافظت الطواقم الحكومية على سير تقديم الخدمات للمواطنين في قطاع غزة".

وأضاف: "جرى توفير مبلغ إغاثي عاجل للمتضررين من العدوان الصهيوني على غزة، مبيناً أنه تعرض بعض خطوط الكهرباء للقصف الصهيوني فاقم من أزمة الكهرباء بقطاع غزة.

وتابع معروف: "يجب على جميع المؤسسات العمل الجاد على وقف عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة مستمر لليوم الرابع على التوالي، إذ أسفر عن ارتقاء 31 شهيداً وإصابة العشرات، إضافة إلى هدم عدد كبير من المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية.