بالفيديو والصور الطائرات الحربية تستهدف منزلين شمال وجنوب قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، بعد ظهر اليوم الجمعة 12-5-2023، منزلين شمال وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية استهدف منزل لعائلة الحشاش شمال غرب رفح وتم تدميره بشكل كامل.

ومن جانبها، ذكرت طواقم الهلال الأحمر، أنها نقلت إصابة طفيفة من محيط المنزل المستهدف شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في الإطار، قامت طائرات الاحتلال باستهداف منزل بصاروخ استطلاع بجوار مدرسة تل الزعتر بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا.

وفي أعقاب ذلك قامت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال بتدمير المنزل المستهدف غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

جدير ذكره أن الاحتلال الصهيوني جن جنونه بعد استهداف سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية لمدينة القدس المحتلة ومحيطها برشقة صاروخية مركزة، ظهر اليوم.



