أبو شاهين: العدو الصهيوني ورّط نفسه في هذا العدوان

أكد الشيخ علي أبو شاهين عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة 12/5/2023 أن العدو الصهيوني ورّط نفسه في هذا العدوان ، ولن نرضى أن نمنحه تهدئة مجانية تُخرجه من هذا المأزق

وقال شاهين خلال وقفة شبابية في العاصمة اللبنانية بيروت :" العدو يعيش حالة من القلق الوجودي بسبب عجزه عن كسر المقاومة والانتفاضة في الضفة الغربية.

وبين أن العدو ومنذ العام ٢٠٠٠ والمنحنى تغير والعدو ما دخل حربا أو جولة إلا وخرج منها مهزوما.

وأوضح أبو شاهين أن أهداف العدو من العدوان على غزة هي استعادة هيبة الردع وتجاوز الأزمة الداخلية و لي ذراع حركة الجهاد الإسلامي لتوقف مشاغلته في الضفة.

وأشار أبو شاهين ان ما قامت به سرايا القدس كان تعبيرا واضحا عن فشل العدو في تحقيق أهدافه وإعلان انتصار للمقاومة في هذه الجولة .

واعتبر أنه بفعل المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني الآن ونحن نحيي ذكرى النكبة ال75 كل المؤشرات باتت تؤكد أن مآلات الصراع هي لصالح شعبنا وأمتنا و أنّ هذا الكيان إلى زوال.