سرايا القدس : وعدنا ووفينا - لا خطوط حمراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:29 م
12 مايو 2023
سرايا القدس : وعدنا ووفينا - لا خطوط حمراء
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سرايا القدس : وعدنا ووفينا - لا خطوط حمراء

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