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صور وفيديوهات للدمار في مباني الاحتلال الذي خلفته صواريخ سرايا القدس ظهر اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
12 مايو 2023
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