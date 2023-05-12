الجهاد الإسلامي: قصف القــدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة 12/5/2023 ، أن قصف مدينة القدس من قبل سرايا القدس والمقاومة رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها.

وقالت الجهاد الإسلامي خلال تصريحات للجزيرة: بأن قصف القدس رسالة مهمة على الجميع فهمها بأن ما يجري في القدس ليس بمعزل عن غزة .

ويشار إلى أن سرايا القدس والمقاومة أطلقت لأول مرة منذ بداية العدوان صواريخاً استهدفت بيت شميش بالقدس وجبال يهودا بالخليل، في رسالة واضحة للاحتلال.

وكانت صفارات الإنذار دوت من تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بالخليل ومستوطنة إفرات غرب بيت لحم وصولًا إلى بيت شميش غرب القدس.

صفارات الإنذار تدوي في ألون شفوت والعازر وإفرات وبيتار عيليت وبات عاين وجفاعوت وهار جيلو وكفار عتصيون, ونافيه دانيئيل جنوب بيت لحم.

جماعات “الهيكل المزعوم قدمت اليوم طلباً رسمياً لإدخال “مسيرة الأعلام” الاستيطانية التهويدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك عبر “باب الأسباط” يوم الخميس القادم 18 أيار(مايو) الجاري.

وأفادت مصادر مقدسية، أن ناشطون من جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” المتطرفة قدموا طلبا رسميا لإدخال مسيرة الأعلام إلى المسجد الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الطلب تم تقديمه لأول مرة في تاريخ الاقتحامات، وتهدف تلك الجماعات بهذا الطلب لفرض مجموعة من السوابق أبرزها اقتحام الأقصى في أوقات المساء.

وتهدف جماعات الهيكل أن يكون الاقتحام من باب الأسباط لإضافة باب جديد إلى سيطرتهم، وأن يكون الاقتحام بالأعلام والطبول.