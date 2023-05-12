فيديوهات لهروب وهلع المستوطنين لحظة إطلاق صواريخ من غزة صوب القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:25 م
12 مايو 2023
هروب المستوطنين.PNG
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