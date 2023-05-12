بالفيديو شهود عيان يكشفون ما يخفيه الاحتلال: "رأيت أكواماً من الناس ملقاة ولم أعلم الميت من الحي"!

بثت وسائل الإعلام العبرية ، مقابلات مع عدد من شهود العيان لحظة وقوع صاروخ سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي على مبنى مكون من أربعة طوابق في "رحوفوت" جنوبي تل أبيب والذي أدى الى مقتل مستوطن وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح.

مقابلات شهود العيان التي بثتها وسائل الاعلام العبرية كشفت ما يحاول الاحتلال إخفائه بشأن الخسائر البشرية والمادية ، وخاصة ان الشهود أكدوا وجود عدد كبير من القتلى والإصابات في في المكان .

وقال أحد شهود العيان لحظة وقوع الصاروخ على المبنى" رأيت الهلع الكبير والصراخ في كل مكان ، رأيت الأضرار وبقايا الركام ، لم يكن واضحاً اذا كانت الضربة هنا أو هناك ، لأن كل شيء مغطى بالغبار ، لم أفهم اذا كانت الضربة هناك أو هنا الصراخ كان من كل بيت "

وتابع " لم أكن اعلم بأن من كان ملقى على الأرض هم جرحى أم قتلى، رأت أكوام من الناس ، حقاً أكوام من الناس ، لم اكن اعلم من منهم ميتاً أو حي ، اهتزت أوصالي من الرعب ، وشعرت بأنني سأكون قادراً على استقبال الهلع ، انطلقت في الشارع وقلت للناس هذا وقع هنا وهنا" .

أوضح" المشهد كان صعباٌ للغاية رأيت رأس لشخص وهو يخترق الجدار ، مشاهد أتمنى ان لا يراها أحد ، حقا إنها مشاهد صعبة للغاية ، مشاهد مرعبة وأكثر من ذلك ، لم أصدق ان هذا سيحدث في مدينتنا ، حتى لو وقع ذلك لم أصدق ان يحدث هذا الدمار !

انا الآن أدركت ما يمر به سكان الجنوب من معاناة .

صور الدمار والخسائر التي تحدث عنها شاهد العيان ، يمارسها الاحتلال منذ سنوات بحق الشعب الفلسطينيين في كافة المناطق ، دون أي رحمة او شفقة لدماء الشهداء أو مرعاة للأطفال والنساء ، لتكون "اسرائيل" المجرم الأول أمام العالم دون أي محاسبة .