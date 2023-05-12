الكهرباء: منع إدخال شحنات الوقود يهدد بتوقف محطة الكهرباء الكامل

أكدت شركة توزيع الكهرباء اليوم الجمعة 12/5/2023، أن الاستمرار بمنع إدخال شحنات الوقود للمحطة يهددها بالتوقف الكامل.

واوضحت الشركة، أن منع إدخال الوقود يعني عدم تمكين كهرباء غزة من القيام بإمداد المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومضخات العادمة ومحطات المعالجة وآبار المياه الصالحة للشرب ومحطات التحلية والمرافق الخدمية الأخرى بالكهرباء اللازمة لتشغيلها.

واعتبرت أن المنع سيؤدي إلى تفاقم الوضع الانساني في قطاع غزة نتيجة عدم قدرة تلك المرافق على الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين كما ينبغي.

وجددت شركة الكهرباء، دعوتها للمجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والأطراف ذات العلاقة بالتدخل العاجل من أجل السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد دون تأخير.