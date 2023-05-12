لليوم الرابع على التوالي : الاحتلال يغلق معابر غزة وسط تحذيرات من نفاذ وقود الكهرباء

لليوم الرابع على التوالي ، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 12/5/2023 ، إغلاق معابر القطاع ، وتواصل منع إدخال المواد الأساسية ومنعت المرضى من المغادرة ، حيث حرمت

292 مريضا ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام منعوا من المغادرة، إضافة إلى15 حالة إنقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف حذر بالأمس خلال مؤتمر صحفي أن الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة أوشكت على النفاد، لافتاً إلى تعرض 5 مبان لهدم كلي بما مجموعة 19 وحدة سكنية، وهدم جزئي 314 وحدة منهم 28 غير صالح للسكن و286 أضرار جزئية.

وبين، أن مخزون الوقود الموجود في المحطة شارف على النفاد وقد بدأ العد التنازلي لإيقاف المحطة، موضحاً أن توقف المحطة سيتسبب في أزمة إنسانية على مختلف القطاعات سواء القطاع الصحي وعمل المستشفيات وقدرتها على التعامل والحالات الناتجة عن العدوان أو القطاع الخدماتي وايصال المياه والمعالجة والصرف الصحي فضلاً عن معاناة المواطنين جراء زيادة كبيرة ستمر على ساعات انقطاع الكهرباء.

وأشار الى وجود أضرار كبيرة في شبكات المياه والكهرباء والبنى التحتية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، مبيناً أن طواقم حماية المستهلك نفذت أكثر من 200 جولة تفتيشية وزيارات متابعة للأسواق ونقاط البيع حررت لها 15 مخالفة ومحضر ضبط..

وأكد توقف قطاع الصيد بالكامل نظراً لعدم قدرة الصيادين دخول البحر جراء العدوان إضافة لأضرار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعرضت للقصف ومزارع الخضروات والدواجن.

وأوضح أن التنمية الاجتماعية قدمت خدمات عاجلة لـ46 أسرة متضررة بشكل مباشر بمجموع 24 شخصاً.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد لهذه الجريمة التي تمثل مصدراً جديداً يضاف للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة.

ومن جانبها حذر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، من أن إغلاق الاحتلال للمعابر الحدودية مع قطاع غزة يؤدي الى تقليص توليد الكهرباء ومنع الإمدادات الطبية.

وأوضح حق، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن هذا الإغلاق "حال دون الدخول المقرر لنحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود"، معربا عن أمله في أن "يتم حل هذه المشكلة قريبا".

وقال: إن "إحدى نتائج إغلاق المعابر عدم القدرة على إدخال الوقود إلى غزة، مما أجبر محطة توليد الكهرباء في القطاع على تقليص عملياتها".

وأشار إلى أنه تم حاليا "تقليص توفير الكهرباء في غزة إلى 12 ساعة في اليوم كمتوسط إلى حين تأمين الوقود اللازم".

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، إلى عدوان إسرائيلي، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 31 شهيدا و70 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.