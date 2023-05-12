لأول مرة ...جماعات الهيكل المتطرفة تقدّم طلباً رسمياً لإدخال مسيرة الأعلام للأقصى

قدمت جماعات “الهيكل المزعوم” طلباً رسمياً لإدخال “مسيرة الأعلام” الاستيطانية التهويدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك عبر “باب الأسباط” يوم الخميس القادم 18 أيار(مايو) الجاري.

وأفادت مصادر مقدسية، أن ناشطون من جماعة “العودة إلى جبل الهيكل” المتطرفة قدموا طلبا رسميا لإدخال مسيرة الأعلام إلى المسجد الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الطلب تم تقديمه لأول مرة في تاريخ الاقتحامات، وتهدف تلك الجماعات بهذا الطلب لفرض مجموعة من السوابق أبرزها اقتحام الأقصى في أوقات المساء.

وتهدف جماعات الهيكل أن يكون الاقتحام من باب الأسباط لإضافة باب جديد إلى سيطرتهم، وأن يكون الاقتحام بالأعلام والطبول.

وحسب المصادر المقدسية، فقد ذُكر في الطلب أن عدد المقتحمين المطلوب لهذه المسيرة هو 7500 مستوطن، علمًا أن أعلى رقم سبق لهم تحقيقه لم يتعدَّ 2200 مقتحم.

ويهدف الاحتلال من خلال المسيرة إظهار السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ويستدعي لأجل ذلك وحدات الاحتياط بالجيش، إلى جانب وضعها في حالة تأهب فورية.