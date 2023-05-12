بالصور أنقاض المنازل في بيت لاهيا ودير البلح التي دمرتها طائرات الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:57 ص
12 مايو 2023
قصف غزة (14).jpeg
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أنقاض المنازل في بيت لاهيا ودير البلح التي دمرتها طائرات الاحتلالقصف غزة (11).jpeg
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