الاحتلال ينشر فيديو يرصد تحركات الشهيد أحمد أبو دقة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
12 مايو 2023
القيادي ابو دقة (19).JPG
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