تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الجمعة
24° - 23°
أسعار العملات
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
الاحتلال ينشر فيديو يرصد تحركات الشهيد أحمد أبو دقة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
12 مايو 2023
متعلقات
بنك أهداف الاحتلال .. الشهيد الطفل علي طارق عز الدين، والشهيدة الطفلة هاجر خليل البهتيني
12:38 م
بالفيديو
لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت
08:49 ص
بالفيديو والصور
طيران الاحتلال يستهدف منزل والد القائد الشهيد بهاء أبو العطا بحي الشجاعية
01:37 ص
حماس تنعى الشهيد عمري وتؤكد أن شعبنا لن يمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه بلا رد
09:37 م
عاجل