اليوم الرابع: هدوء حذر في قطاع غزة يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع

يسود قطاع غزة صباح اليوم الجمعة 12/5/2023، حالة من الهدوء الحذر، في اليوم الرابع للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، تزامناً مع تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وعاش سكان قطاع غزة ليلة حامية، بعد أن شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات في كافة المناطق، فيما أمطرت المقاومة مدن الاحتلال وابلاً من الصواريخ أدت لأضرار وخسائر لدى جيش الاحتلال.

وارتقى حتى اليوم، 31 مواطناً فيما أصيب العشرات بينهم قادة من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في عدوان مازال متواصل على شعبنا.

وقال مراسل الجزيرة الياس كرام في تعليقه على الأوضاع اليوم، أن جيش الاحتلال يبدو أنه قد استنفذ كل أهدافه في قطاع غزة وهناك شلل تام في مدن الجنوب ومستوطنات غلاف غزة .