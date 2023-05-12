استشهاد عليان ابو وادي متأثرا بإصابته أمس يرفع الشهداء لـ31 شهيداً

استشهاد عليان عطا عليان ابو وادي (36 عامًا) ،متأثرا بإصابته أمس، التي أصيب بها خلال رفقته مع الشهيد عبد الحليم النجار .

بالإعلان عن استشهاد أبو وادي يرفع عدد شهداء القطاع لـ 31 شهيدًا، بينهم 6 أطفال و3 نساء هم ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم الجمعة 12/5/2023، إحصائية العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع.

وأفادت الوزارة، باستشهاد 31 مواطن منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 93 مواطن بجراح مختلفة منهم ( 32 طفل و 17 سيدة ).

ويشهد قطاع غزة عدوانًا "إسرائيليًا" غاشمًا منذ فجر الثلاثاء الماضي، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، ما أسفر عن 30 شهيدا وعشرات الجرحى، وخلّف أيضاً دماراً كبيراً في المباني والمنشآت المدنية.