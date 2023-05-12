الاحتلال يكشف معلومات عن الصاروخ الذي أطلقته المقاومة على "تل أبيب"

كشف الاعلام العبري، اليوم الجمعة، معلومات بشأن الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ووصل إلى جنوب تل أبيب

وحسب ما نقله الاعلام العبري عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أوضح أن الصاروخ من إنتاج فلسطيني في قطاع غزة ويبلغ مداه 70 كم، ويصل وزن رأسه المتفجر حتى 20 كغم، لافتاً إلى أن زاوية استهدافه للمبنى المكون من أربعة طوابق كانت حرجة، لذلك تسبب بهذا الحجم من الأضرار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "فقد حدث خلل في صاروخ القبة الحديدية الذي انطلق ولم يتمكن من صد صاروخ غزة".

كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن جان ميريس، شاهد عيان على سقوط الصاروخ على مبنى في رحوفوت يصف اللحظات الأولى: "فور وقوع الانفجار هرعت للمكان، رأيت كل شيء بعيني، الصاروخ استهدف الطابق الثاني للمبنى مباشرة وتسبب بدمار كبير".