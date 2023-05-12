مسيرات حاشدة في رام الله ودعوات للتظاهر بالضفة ولبنان غدًا الجمعة

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة وسط مدينة رام الله مساء اليوم الخميس دعمًا وإسناداً لقطاع غزة الذي يتعرَّض لعدوان الاحتلال لليوم الثالث على التوالي.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كُتب عليها "غزة تحت النار المقاومة هي الخيار" و"غزة تحت النار الصمت عار"، وحيَّا المتظاهرون المقاومة في غزة،

وردَّدوا هتافات تحيي شهداء القطاع، وأخرى تدعو لعدم التخلّي عن قطاع غزة وضرورة دعمه في مواجهة العدوان.

إلى ووجهت دعوات للمشاركة الحاشدة في الوقفات والمسيرات التضامنية بعد صلاة الجمعة في الضفة ومخيمات اللاجئين في لبنان دعمًا للمقاومة في غزة ورفضًا للعدوان