القيادي الهيثم: سرايا القدس أثبتت قدرتها في مواجهة "إسرائيل"..."القصف يقابله قصف"

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، تصريحات الملثم الأسود أبو حمزة أكدت أن السرايا لا يمكن لها أن تساوم على دماء الشهداء وأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يلتف حول المقاومة الفلسطينية.

وقال القيادي هيثم في تصريحات إذاعية، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "خطاب سرايا القدس برهن أن الرشقات الصاروخية التي رافقتها التكبيرات والابتسامات التي توزعت على وجوه أبناء شعبنا كبارًا وصغارا تعني الكثير، لا سيما بعد جرائم الاحتلال واستشهاد خيرة قادتنا وأبناء شعبنا".

وأضاف أن "الاحتلال أراد الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن سرايا القدس ومن خلفها المقاومة الفلسطينية أدارت المعركة بكل قوة واقتدار، لتؤكد لشعبنا أنها ستظل قوية ووفية لهذه الدماء رغم تهديدات الاحتلال باستهداف قيادة حركة الجهاد".

وأكد الهيثم، أن حركة الجهاد لا تخشى تهديدات الاحتلال ولن تجلب له سوى الويلات التي تزلزل كيانه، مستدركًا: "القصف يقابله قصف في هذه المعركة، ونحن مشاريع شهادة، وسنقدم عشرات القياديات من أجل شعبنا ومقدستنا، والمزيد من أجل الثأر لدماء الأحرار من القيادات والآمنين من المواطنين".

وأوضح القيادي في الجهاد، أن "العدو أخطآ في تقديراته عندما هاجم قيادة الحركة وأبناء شعبنا، والاحتلال راهن على عدم صمود الجهاد لساعات في هذه المعركة، لكن حركة الجهاد وسراياها وغرفة العمليات المشتركة أثبتوا قدرتهم على الصمود لأسابيع وليس لأيام أو ساعات".

وشدد الهيثم، على أن الاحتلال واهم بأن اغتيال قيادة سرايا القدس سيقضي على قيادة الجهاد ويد المقاومة، مبينًا أن الحركة لديها جيش من القيادات.

الجدير بالذكر، أن قطاع غزة يشهد عدوانًا "إسرائيليًا" واسعًا، منذ فجر الثلاثاء الماضي، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، ما أسفر عن 30 شهيدا وعشرات الجرحى، وخلّف أيضاً دماراً كبيراً في المباني والمنشآت المدنية.

فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء أول الأربعاء العدو الصهيوني بشأن قصف منازل المواطنين في قطاع غزة، أنه سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي"، فيما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.