الغرفة المشتركة تبث مشاهد لاستهداف مستوطنات (غلاف غزة) و(حوفوت)

بثت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة، فجر الجمعة، مشاهدة لإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات (غلاف غزة) ومستوطنة (رحوفوت) جنوب (تل ابيب) ضمن معركة (ثأر الاحرار)، رداً على اغتيال قادة سرايا القدس.

وتواصل المقاومة بدك المستوطنات المحاذية للقطاع والبلدات المحتلة التي تبعد عن غزة 60 كيلو منها محيط (تل ابيب) مدينة المحتلة.

واعترف العدو عبر وسائل الاعلام العبري، بسقوط صواريخ على منازل المستوطنين بشكل مباشر وسط اضرار مادية كبيرة.

واعلنت نجمة داوود الحمراء الاسرائيلية، مقتل مستوطن واصابة سبعة اخرين جراء سقوط صاروخ على مبنى في (رحوفوت).

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