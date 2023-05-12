الصحة: ارتفاع عدد شهداء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 30 شهيدًا، بينهم 6 أطفال و3 نساء هم ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن وصول شهيد و4 إصابات بجراح مختلفة إلى مستشفى غزة الأوروبي من شرق خانيونس، ليرفع عدد الشهداء إلى 30.

وذكر مراسلنا، أن الشهيد هو أحمد أبو دقة القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأحد أعضاء مجلسها العسكري. ونشر جيش الاحتلال مشاهد مصورة للحظة استهدافه للمنزل الذي كان يتواجد بداخله القائد في سرايا القدس أحمد أبو دقة.

ويشهد قطاع غزة عدوانًا "إسرائيليًا" غاشمًا منذ فجر الثلاثاء الماضي، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، ما أسفر عن 30 شهيدا وعشرات الجرحى، وخلّف أيضاً دماراً كبيراً في المباني والمنشآت المدنية.

فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء العدو الصهيوني بشأن قصف منازل المواطنين في قطاع غزة، انه سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي"، فيما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.