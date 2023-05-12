أبو علي مصطفى يزف الشهيد عدي اللوح

زفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، اليوم الخميس، الشهيد المقاتل في الوحدة الصاروخية (عدي رياض اللوح) الذي استشهد بغارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة بعد تنفيذ مهمة التصدي للعدوان الصهيوني ضمن الرد الموحد في معركة ثأر الأحرار.

وأكدت الكتائب، في بيان لها، على أن دماء الشهيد اللوح لن "تضيع هدرا"، وسيكمل رفاقه من بعده الطريق الذي قضى من أجله.

وشدّدت على أن العدو سيدفع ثمن ارتكاب حماقته بحق المقاومين وأبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن العدوان أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 30 مواطن منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 93 مواطن بجراح مختلفة منهم ( 32 طفل و 17 سيدة ).