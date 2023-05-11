نتنياهو وغالانت يأمران باستمرار العدوان على غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ان نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت أوعزا باستمرار العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو، في تصريح صحفي، في اعقاب جلسة تقييم أمني، أن العملية ستستمر كلما دعت الحاجة لذلك.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال شن عدوانًا العسكري على القطاع، مستهدفًا منازل وشقق سكنية وارضي زراعية ومواقع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن العدوان أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 29 مواطن منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 93 مواطن بجراح مختلفة منهم ( 32 طفل و 17 سيدة )