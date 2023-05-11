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بالفيديو
لحظة سقوط صاروخ على بناية في رحوفوت وتدميرها
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 م
11 مايو 2023
لحظة سقوط صاروخ على بناية في رحوفوت وتدميرها
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