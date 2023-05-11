بالفيديو لحظة سقوط صاروخ على بناية في رحوفوت وتدميرها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 م
11 مايو 2023
رحوفوت
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لحظة سقوط صاروخ على بناية في رحوفوت وتدميرها

 

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