الإعلام العبري: إلغاء الدراسة في رحوفوت ويبنا وسط الكيان

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الخميس 11-5-2023، إلغاء الدراسة في رحوفوت جنوب مدينة تل أبيب المحتلة وسط كيان الاحتلال.

وقالت قناة 13 العبرية: قررت الجبهة الداخلية الصهيونية إلغاء الغاء الدراسة في منطقة "رحوفوت" جنوب" تل أبيب" ومدينة "يبنا" المحتلتين.

وكانت قد أفادت وسائل الاعلام العبرية، مساء اليوم الخميس، بسقوط قتيل و8 اصابات اثر قصف سرايا القدس لمستوطنة "رحفوت" بصواريخ بعيدة المدى.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فقد أصيب اكثر من 8 مستوطنين اثر استهداف صواريخ المقاومة منزلاً من 4 طوابق في مستوطنة رحفوت بالصواريخ التي اطلقت من غزة.