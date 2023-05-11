بالفيديو هلع المستوطنين من صواريخ المقاومة في ريشون ليتسيون

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:51 م
11 مايو 2023
صواريخ المقاومة
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