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بالفيديو
هلع المستوطنين من صواريخ المقاومة في ريشون ليتسيون
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:51 م
11 مايو 2023
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