بالفيديو تكبيرات من المواطنين في الشوارع تزامنًا مع الرشقات الصاروخية تجاه المدن والبلدات المحتلة

صدحت أصوات المواطنين بالتكبير والتهليل فوق أسطح البنايات والمساجد في قطاع غزة، دعما للمقاومة تزامنا مع ساعة البهاء والرشقات الصاروخية التي تدك المستوطنات الاسرائيلية

ودوت صفارات الإنذار في وسط كيان الاحتلال وتحديدياً في ريشون لتسيون جنوب مدينة " تل أبيب" المحتلة.

في الإطار أطلقت "سرايا القدس" غدة رشقات صاروخية مكثفة باتجاه مدينتي سديروت وعسقلان.

وفي وقت سابق، اعترفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الخميس 11-5-2023، أن الصاروخ الذي وصل مستوطنة "رحوفوت" جنوب تل أبيب تخطي منظومة "مقلاع داوود".

وكانت أطلقت "سرايا القدس" والمقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه وسط كيان الاحتلال سقط أحد الصواريخ على منزل مكون من 4 طوابق في مدينة رحوفوت أودى لمقتل مستوطن.