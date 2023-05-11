الصحة بغزة: 29 شهيداً و 94 إصابة اثر العدوان المستمر على قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الخميس تحديثاً لإحصائية العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام.

ووفقاً للوزارة، فقد أسفر العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 29 مواطن بينهم 6 اطفال و3نساء، واصابة 94 مواطن بجراح مختلفة.

وكانت مصادر طبية مساء اليوم الخميس وصول شهيد الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، جراء قصف صهيوني استهدف منطقة جباليا.

وفقاً للمصادر، فقد استشهد الشاب عبد الحليم النجار، وأصيب آخر بجروح حرجة، حيث وصلوا الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.