بالصور الإعلام العبري: الصاروخ الذي وصل مستوطنة "رحوفوت" جنوب "تل أبيب" تخطي "مقلاع داوود"..!

اعترفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الخميس 11-5-2023، أن الصاروخ الذي وصل مستوطنة "رحوفوت" جنوب تل أبيب تخطي منظومة "مقلاع داوود".

وقالت وسائل الإعلام العبرية: "الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية قبل قليل ووصل مستوطنة "رحوفوت" جنوب تل أبيب استطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية".

وذكرت مصادر عبرية، بأن الصاروخ الذي اطلق باتجاه رحوفوت مزود بتكنولوجيا عالية الدقه ولم تستطع الدفاعات الجوية اسقاطه.

من جانبه قال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، ألموغ بوكير تعقيبًا على مشاهد الدمار في روحوفوت: "هذا ما كانت إسرائيل تخشاه".

وكانت أطلقت "سرايا القدس" والمقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه وسط كيان الاحتلال سقط أحد الصواريخ على منزل مكون من 4 طوابق في مدينة رحوفوت أودى لمقتل مستوطن.









