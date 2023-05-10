اجتماع "للكابينت" لبحث العدوان على غزة مساء اليوم

من المقرر أن يعقد ما يُسمى بـ المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغّر للشؤون "الأمنية" والسياسية (الكابينت)، اجتماعاً، مساء اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، لمناقشة تطورات التصعيد مع قطاع غزة.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية": المجلس الأمني المصغر "الكابينت" سيجتمع مساء اليوم لمناقشة تطورات العملية العسكرية على قطاع غزة"، على حد قولها.

واستشهد 21 مواطنًا وإصابة 51 اخرين، جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ فجر الأمس، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة بغزة.

وكانت قد شنت طائرات الاحتلال فجر أمس الثلاثاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، أدت لاستشهاد عدة مواطنين، ثلاثة منهم من قيادة سرايا القدس.

ولا يزال عدوان الاحتلال مستمر على غزة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، في ظل استهداف الاحتلال للمنازل والمناطق السكنية.