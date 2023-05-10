أربعة شهداء بينهم طفلة في قصف استهدف مدينة غزة وشمالها

استشهد،عصر اليوم الأربعاء 10-5-2023، أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب عدد آخر بجراح، جراء قصف إسرائيلي لمدينة غزة وشمالها.

وبدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: " إن جثماني شاب وطفلة فلسطينية، و14 مصابا وصلوا عصر اليوم، إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء غارتين منفصلتين على مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 24 شهيدا".

وقال مراسلنا في غزة، ان غارة إسرائيلية استهدفت شارع "النفق" شمالي شرق مدينة غزة، أدت إلى استشهاد الطفلة ندى بلال مدوخ، وإصابة 10 آخرين بجراح، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، في حين استشهد شاب اخر (لم تعرف هويته)، وأصيب أربعة آخرون بجراح، في غارة أخرى شرقي المدينة.

وأضاف أن غارة ثالثة استهدفت مدينة "الشيخ زايد" شمالي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد الفلسطيني أحمد الشباكي (51 عاما) وإصابة عدد آخر بجراح، تم نقلهم إلى مشفى بيت حانون (شمالي القطاع).

كما أعلن مشفى "ناصر" في خان يونس (جنوب) عن استشهاد الشاب علاء ماهر بركة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها ظهر اليوم، شرقي المدينة.

جدير ذكره أنه يتعرض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان إسرائيلي كبير، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، وأسفر عن 24 شهيدا و66 جريحا، ودمار كبير في المباني والمنشآت.