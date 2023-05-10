الاعلام الحكومي يوضح تفاصيل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة

أصدر المكتب الاعلامي الحكومي في غزة نشرة حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ووفقاً للاعلام الحكومي، فقد واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وطائراته الحربية ارتكاب جرائم حرب واضحة ضد لمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفيما يلي حصيلة العدوان المتواصل على غزة:

- ارتقاء 21 شهيداً (5 أطفال و 4 نساء).

- إصابة 64 فلسطينياً.

- أكثر من 50 طائرة شاركت في العدوان على غزة.

- استهدف الاحتلال 3 مباني بشكل كامل.

- هدم الاحتلال 11 وحدة سكنية هدماً كلياً.

- أصبحت 27 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

- تضررت 129 وحدة سكنية أضراراً جزئيةً وتحتاج إلى ترميم.

- مازال الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات الصحية والأدوية.

- مازال الاحتلال يغلق المعابر مما ينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية.

- ما زال العدوان مستمراً.